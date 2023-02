Klares Votum für eine neue Trasse

Rund 50 Bürgerinnen und Bürger, hauptsächlich Anwohner der Sudmühlenstraße und der angrenzenden Siedlungen, waren am Samstagmorgen der Einladung der Grünen-Fraktion in der BV Ost zum Ortstermin gefolgt.

Die Anwohner der Sudmühlenstraße halten eine Unterführung zwischen ihrem Stadtteil und Mariendorf nicht nur auf lange Sicht für die beste Variante. Ihnen geht es auch um das Baustellen-Szenario, das mit dem Bau einer Unterführung vor ihrer Haustür verbunden wäre. Dann wären Handorf und Sudmühle für zwei Jahre „quasi abgeschnitten“ und nur von der Warendorfer Straße aus zu erreichen, so ihre Befürchtung. Denn schon während der Bauzeit würden laut Bahn beide Übergänge dichtgemacht.

Bei einem Ortstermin, zum den die Grünen-Fraktion in der Bezirksvertretung (BV) Münster-Ost eingeladen hatte, brachten sie sie ihre gesammelten Bedenken noch einmal vor. Jeden Tag müssten zirka 250 Menschen – Dienstleister wie Post und Pflegedienste inklusive – in den Bereich der Baustelle heraus- und hereinfahren. „Dazu Baumaterial, Baufahrzeuge, Kräne, Bagger und so weiter. Wie soll das reibungslos funktionieren?“, stellte Marianne Brauer in den Raum und verwies auf die aktuelle Baustelle in Mariendorf. Für die Anwohner stelle das „über mehrere Jahre eine unverhältnismäßige Belastung“ dar. „Wo ist denn der entsprechende Bauraum für die Baumaßnahme? Von der Einmündung Im Winkel bis zum Bahnübergang sind es nur 110 Meter.“

Seitens der Grünen waren die beiden Bezirksvertreter Monika Pander und Dr. Bodo Kensmann sowie Ratsfrau Andrea Blome gekommen, um sich den Fragen der Bürger zu stellen. Pander plädierte dafür, zunächst einmal die Umweltverträglichkeitsprüfung und auch die Verkehrsprognosen abzuwarten. „Die können sehr verlässliche Zahlen liefern.“ Nach ihren Worten bleibt zu prüfen, ob in Sudmühle nicht eine engere als bislang geplante Unterführung gebaut werden könne, dann könnte der Zugriff auf die benachbarten Grundstücke vermieden werden.

Kritik an städtischen Vorlagen

Ihr Vorschlag, einen Fuß-/Radweg von nur 2,5 Metern Breite zu planen, stieß aus Gründen der Sicherheit auf generelle Ablehnung: bei Begegnungsverkehr viel zu gefährlich, so die einhellige Meinung. Eine weitere Möglichkeit, so Pander, bestehe darin, für die Autos nur eine Fahrspur einzurichten und die Durchfahrt mittels Ampelanlage zu regeln. Auch das lehnen die Anwohner ab, da es in unmittelbarer Nähe, nämlich an der Kreuzung mit der Dyckburgstraße, bereits eine Ampel gibt.

Allerdings: Es gab auch Stimmen pro Unterführung in Sudmühle an der Stelle des jetzigen Bahnübergangs. Ein Anwohner der Dyckbugstraße kritisierte, dass andernfalls bei ihm vor der Haustür mit mehr Verkehr zu rechnen sei. Bei der Mehrheit der Teilnehmer kam das jedoch nicht so gut an, was an den Reaktionen deutlich zu spüren war: „Bist Du neu hier?“ Ein alteingesessener Anwohner aus dem Sundern sprach sich aber ebenfalls dagegen aus, eine neue Trasse anzulegen, die zwischen den beiden Stadtteile hindurchführt.

Kritik äußerten sowohl die Anwohner als auch die Vertreter der Grünen an den Vorlagen der Stadtverwaltung zu den unterschiedlichen Varianten. Da die Zahlen zu den Kosten nicht komplett und korrekt seien, könne man derzeit noch nicht sagen, welche Variante tatsächlich die günstigste darstellt.

Die Zukunft der Bahnübergänge soll bei der nächsten Sitzung der BV Ost am 2. März (Donnerstag) ausführlich behandelt werden. Beginn ist um 17 Uhr im „Handorfer Huus“.