Königliche Botschafter vermitteln Menschenwürde

„Diese Könige sind entstanden, nicht gemacht. Ihr herzliches Gesicht, der aufrechte Stand und die Würde, die sie ausstrahlen, zeichnen die Figuren aus!“ Angela Angenendt-Asdonk vom Benediktshof in Handorf findet treffende Worte, als sie im „Handorfer Huus“ zur Eröffnung der Aussendungsfeier der Könige zu den Gläubigen spricht.

25 königliche Figuren hat der Bonner Diakon Ralf Knoblauch den Pfarrgemeinden in Handorf für einen Monat zur Verfügung gestellt, und die kleinen Kunstwerke, von denen jedes ein Unikat ist, sollen quasi als „Botschafter der Würde des Menschen“ gesehen, betrachtet und an vielen Orten in Münsters Osten sichtbar sein.

„Nimm Deine Krone“ lautet die Botschaft der Vielzahl von Veranstaltungen, die auch denjenigen Menschen gewidmet ist, die durch Armut, Flucht oder Vertreibung ihrer Würde beraubt wurden. „Wir wollen mit den Königen Menschen dazu ermuntern, sich zu begegnen und Zeit für ein Gespräch zu nehmen. Alle sind eingeladen, sich zu beteiligen“, so Pfarrer Jürgen Streuer von der Petronilla-Gemeinde.

So wird es beispielsweise am 6. November ab 10 Uhr einen Bibeltag für Kinder im Grundschulalter geben, am 11. November steht das Martinsspiel auf dem Petronillaplatz ab 17 Uhr unter dem Motto „Den Armen ein Ansehen geben“ ganz im Zeichen der Königsaktion. Die Könige selbst können beispielsweise in den Kirchen, im Benediktshof, in der Fachklink Hornheide, im Vinzenzwerk und im Seniorenzentrum Handorfer Hof betrachtet werden.

Am 23. November wird zum Abschluss eine „Verabschiedung der Könige“ unter dem Motto „Du hast uns mit Würde gekrönt“ ab 18 Uhr im „Handorfer Huus“ stattfinden.