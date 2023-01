„Königskinder“ für den guten Zweck unterwegs

Knapp 70 Sternsinger haben sich am Donnerstag nach der Aussendung auf den Weg gemacht, um in Handorf, Gelmer und Dyckburg Spenden für bedürftige Kinder zu sammeln.

Den Abschluss der Aktion feierten die Sternsinger aus Handorf in der St.-Petronilla-Kirche (l.), die Gelmeraner in St. Josef.

Am Sonntagmorgen folgte der farbenprächtige Abschluss in der Familienmesse. Pastoralreferent Hans-Dieter Sauer stellte fest, dass es nicht nur in Küngshäusern „Königskinder“ gibt, sondern eben auch in Münsters Osten.

Alles in allem haben die Kinder und Jugendlichen aus Handorf, Dyckburg und Gelmer unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein – Kinder stärken, Kinder schützen“ 10.100 Euro gesammelt. Hinzu kamen noch beutelweise Süßigkeiten.

Die in Handorf gesammelten 5100 Euro gehen wieder an die Kula-Malaika-Stiftung in Kleinkrantz/Südafrika, die offizielles Partnerprojekt des Kindermissionswerks ist. Sauer spannte währen der Messe den Bogen zu Weihnachten: So wie Jesus der geliebte Sohn Gottes sei, seien auch die Kinder in Südafrika geliebte Töchter und Söhne.

Die Stiftung unterhält am Western Cape einen Kindergarten und einen Kinderhort für Mädchen und Jungen aus einer „informellen Siedlung“ mit etwa 100 Familien. Das Problem: Dem Hort wurd im vergangenen Jahr die Unterkunft gekündigt, weshalb er in ein Provisorium umziehen musste. Da es dort wegen des Kinderlärms regelmäßig Ärger mit Nachbarn gab, hat die Gemeinde Kleinkrantz jetzt ein Grundstück zur Verfügung gestellt. Was noch fehlt, ist schlichtweg ein Haus. Ziel ist es, in den kommenden zwei Jahren ein Domizil für zwei Hortgruppen mit Sanitäranlagen und Küche zu errichten. Der Stiftung ist es mit ihrer Arbeit nach eigener Auskunft vielfach gelungen, Jugendlichen einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu vermitteln.

Aus Gelmer und Dyckburg geht ein Betrag in etwa selber Größenordnung erneut an das „Centro de Educacion Santa Elisabeth“ in Honduras. Tropenstürme haben n der lateinamerikanischen Land im vergangenen Spätherbst Tausende Menschen obdachlos gemacht, auch das Dach der Schule wurde beschädigt. Da es in Honduras keine Milliardensummen aus Steuergeldern, Spenden und Versicherungsleistungen gebe, habe sich die Lage noch nicht entspannt. Auch das beschädigte Schuldach konnte noch nicht repariert werden, ist seitens der Pfarrgemeinde zu erfahren. Deshalb stünden gerade jetzt in der Regenzeit immer wieder Flure und Räume unter Wasser.

Weiteres Geld für die Hilfsprojekte wurde am Wochenende durch die Kollekte gesammelt, auch die Spendenüberweisungen sind in den 10.100 Euro nicht enthalten.

Wer noch für die Hilfsprojekte spenden möchte, kann dies per Überweisung auf das Konto mit der Iban DE33 4005 0150 0045 0325 ­88 unter dem entsprechenden Stichwort tun.