Krippenweg in voller Schönheit

Münster-Handorf

Der Krippenweg hat Tradition in Handorf und zieht Leute aus der ganzen Umgebung in den Stadtteil. Passend zum Advent wurde er nun erneut aufgebaut. Viele wurden mit stromsparenden LEDs ausgerüstet. Offen ist, wie es in Zukunft weitergeht.

Von Helmut P. Etzkorn