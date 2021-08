Loch im Etat durch den Wegfall zahlreicher Einnahmen

Das Freibad Sudmühle Foto: hpe (Archivbild)

Der Rückblick auf das Vereinsjahr 2020 sowie Aktuelles aus dem laufenden Sport- und Vereinsbetrieb in der Saison 2021 standen im Mittelpunkt der diesjährigen Mitgliederversammlung der SV Münster 91. Großen Raum im Bericht des Präsidiums, den Versammlungsleiter und SV-Präsident Hans-Peter Leimbach ablegte, nahmen laut einer Pressemitteilung des Vereins die anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie ein.

Das wurde auch beim äußeren Rahmen deutlich. Die Versammlung fand erstmalig Outdoor und unter Beachtung der Abstandsregeln neben dem Freibad im Werse-Park Sudmühle statt.

Corona sorgt für knappen Rückblick

Kurz und knapp fiel der Rückblick auf 2020 aus. Schließlich mussten wegen Corona zahlreiche Veranstaltungen wie das traditionelle Nikolausschwimmen abgesagt werden.

Wenig Grund zur Freude hatten auch die Wasserballer. Deren Meisterschaftsrunde in der Nordwestfalen-Liga wurde mitten im Spielbetrieb auf Platz eins liegend eingestellt. Am wenigsten unter Corona zu leiden hatten die Speckbrett- und Tennisaktiven. Sie profitierten von den weniger strengen gesetzlichen Bestimmungen bei Freiluftanlagen.

Großes Loch im Etat

Ein großes Loch im Etat für 2020 war durch den weitgehenden Wegfall von Einnahmen durch Schwimmkurse für Nicht- und Frühschwimmer entstanden, berichtete Chefcontroller Gert Franz. Kostendisziplin ist daher oberstes Gebot. „Insgesamt sind noch mit einem blauen Auge davongekommen“, bilanzierte Hans-Peter Leimbach im Namen des Präsidiums.

Das laufende Jahr ist seit dem Juni bislang durch einen reibungslosen Badebetrieb im öffentlichen Freibad Sudmühle sowie reges Treiben auf der Tennisanlage geprägt. Nur das Freibadwetter könnte deutlich besser sein. „Der Juli war deshalb von den Besucherzahlen her nahezu ein Totalausfall“, so Leimbach. Jetzt richten sich die Hoffnungen auf den Restart der Schwimmkurse in den städtischen Hallenbädern nach den Sommerferien.

Wahlen standen in diesem Jahr nicht auf dem Programm. Nach den Berichten des Beirats durch dessen Vorsitzenden Thilo Franz sowie der beiden Kassenprüfer Klaus Bisping und Achim Schmidt wurden der Haushalt 2020 sowie der Haushaltsplan 2021 einstimmig genehmigt.