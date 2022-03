Martin Heep als Vorsitzender bestätigt

Als Vorsitzender des TSV Handorf wurde Martin Heep von der Mitgliederversammlung in seinem Amt bestätigt. 2035 Mitglieder zählt der Turn- und Sportverein inzwischen, ein neuer Höchstwert.

Der TSV Handorf zählt inzwischen 2035 Mitglieder – und damit so viele wie noch nie, wie der Verein auf seiner Mitgliederversammlung am Sonntagabend im „Dat Handorfer Huus“ bekannt gab. Die knapp 40 Teilnehmer sprachen dem ersten Vorsitzenden, Martin Heep, erneut das Vertrauen aus und bestätigten ihn im Amt, berichtet der Verein in einer Pressemitteilung.

Außerdem wurden Sybille Vorwerk als ehrenamtliche Geschäftsführerin, Jens Nußbaum als Sportwart und Jessica Bruns als zweite Kassierein einstimmig wiedergewählt. Neuer Kassenprüfer ist Norbert Bloß.

Fitness- und Gesundheitsstudio öffnet im Mai

Der Turn- und Sportverein freut sich auf seine neue Sportanlage an der Hobbeltstraße. Den Start seines Fitness- und Gesundheitsstudios plant der TSV zum 1. Mai. Zu einem Treffpunkt soll der angeschlossene Gastronomiebereich werden, der möglichst täglich geöffnet sein soll, berichtet der Verein weiter.

Sobald das neue Vereinsheim fertig und sicher betretbar ist, ist ein Tag der offenen Tür geplant.