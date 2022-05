Massive Kritik an der Verwaltung

Münster-Ost

Quer durch die Parteien hagelte es in der Bezirksvertretung Ost Kritik an der Stadtverwaltung. Die Politiker fühlten sich oft zu kurzfristig informiert und kritisierten für Laien oft nur schwer nachvollziehbare Fachvorträge. Einstimmig wurde eine Rüge an die Verwaltung beschlossen.

Von Helmut P. Etzkorn