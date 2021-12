Mit Lautsprechern durch die Stadt

Die Sternsingeraktion in Münsters Osten kann erneut nicht wie normalerweise stattfinden. An den Haustüren klingeln und singen wird nicht möglich sein. Dennoch ziehen die Sternsinger von Haus zu Haus – mit lauter Unterstützung.

Den Segen zu den Häusern bringen und Spenden für Kinder in Not sammeln, das ist das Ziel der Sternsingeraktion. Aufgrund der Pandemie werden die Sternsinger in Münsters Osten allerdings erneut nicht an den Haustüren klingeln und singen können.