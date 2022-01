"Was alle extrem belastet, ist die verkehrliche Situation"

Münster-Ost

Seit anderthalb Jahren ist Benedikt Spangenberg Bezirksbürgermeister in Münsters Osten. Im Interview sagt er, was sich seiner Meinung nach in Handorf ändern muss, wie er die Sperrung der Coermühle sieht und warum er zuversichtlich auf 2022 blickt.

Von Joel Hunold