Neues TSV-Areal sorgt für Aufwind

Der TSV Handorf hat seine neue Sportanlage in Betrieb genommen. Die Fußballplätze werden erst nächstes Jahr fertig. Pläne für deren Einweihung gibt es aber jetzt schon.

Erstes Training im Gesundheitsstudio: Geschäftsführerin Caroline Mejow mit TSV-Chef Martin Heep (rechts) und Trainer Florian Booms. Oben links der Blick von der Agora auf die Plätze, auch die Parkflächen an der Sportanlage (unten rechts) sind bald fertig.

Seit Mitte des Monats ist das vereinseigene „Aktiv“- Fitness- und Gesundheitsstudio des TSV Handorf auf der neuen Sportanlage an der Hobbeltstraße in Betrieb und schon jetzt gibt es erste Erfolge zu vermelden. „Rund 200 Handorfer haben sich schon angemeldet, besonders die Kurse im Indoor-Sportpark sind beliebt“, so TSV-Geschäftsführerin Caroline Mejow.