Nikolaus kommt zum Glühweinfest

In den kommenden Tagen finden in Handorf gleich zwei große Events statt, die es lange nicht mehr gab. Zum einen kommt in einer Woche der Nikolaus. Doch schon am Wochenende steht das zehnte Glühweinfest an – mit neuem Veranstalter.

Das Jahr neigt sich in großen Schritten dem Ende zu. Die Tage werden kürzer, rauer und dunkler. Etwas Warmes und Helles braucht jetzt der Mensch. Der Heimatverein Handorf e.V. lässt daher Haus und Gelände an zwei Terminen im Dezember in besonderem Glanz erstrahlen. Am Samstag (3. Dezember) steht das große Handorfer Charity-Event „Zehntes Glühweinfest” an. Und dem Besuch des Nikolaus am 6. Dezember (Dienstag) können die kleinen Handorfer, im Hinblick auf süße Mitbringsel, schon jetzt nicht mehr abwarten.

Zweimal mussten beide Veranstaltungen abgesagt werden. Mit dem zehnten Glühweinfest tritt der Heimatverein erstmalig als Veranstalter auf. Der Verein setzt die erfolgreiche und vorher privatorganisierte Charity-Veranstaltung aus Dorbaum fort. Die Vorstandsmitglieder waren beim ersten Testlauf 2019 überzeugt von diesem Konzept und adaptieren die Wohltätigkeitsveranstaltung als festen Bestandteil im Jahresprogramm des Vereins.

Erlöse ans Lebenshaus, Sozialprojekte und Heimathaus

Der Verein lädt Mitglieder und Interessierte Handorfer in und an das weihnachtlich geschmückte Heimathaus ein. Es locken heißer Glühwein, kalte Getränke, wärmende Erbsensuppe, weihnachtliches Gebäck, herzhafte Schmalzbrote und viele weitere Köstlichkeiten. Die Abgabe der Speisen und Getränke erfolgt auf freiwilliger Spendenbasis der Besucher – wobei die Freiwilligkeit bei zehn Euro pro Erwachsenem beginnen sollte, teilt der Heimatverein mit.

Der vollständige Erlös wird zu einer Hälfte dem Hospiz “Lebenshaus” zugutekommen und jeweils mit den zwei verbleibenden Viertel an Handorfer Sozialprojekte und in das Budget zum Erhalt des Heimathauses gehen.

Beide Veranstaltungen werden nicht nur durch den Verein finanziert und getragen, sondern auch von einer Vielzahl von Unternehmen durch Sachspenden unterstützt. Das dieses in all den Jahren immer wieder, wie eine Selbstverständlichkeit erfolge, werde mit Freude durch den Heimatverein als neuen Ausrichter aufgenommen. Einladungen seien bereits an alle Vereinsmitglieder übersandt worden, doch ausdrücklich seien auch alle anderen Handorfer als Interessierte und spendable Besucher Willkommen.

Eigene Becher mitbringen

Ab dem ersten Advent und bis zum Nikolaustag steht vor der Tür wieder der rote Briefkasten für weihnachtliche Post und Wunschzettel der kleinen und großen Heimatfreunde bereit. Die Weiterleitung ist Ehrensache und eine Rückmeldung bei Angabe einer Absenderadresse garantiert.

Eine Bitte haben die Veranstalter: Um unnötiges Spülen zu vermeiden, sollen die Besucher ein eigenes Trinkgefäß oder einen eigenen Becher zu den Veranstaltungen mitbringen. Es werden aber auch gekennzeichnete Handorfer Glühweintassen und Becher gegen Bezahlung ausgegeben.

Lichter werden nur für Feste angeschaltet

Wichtig sei dem Verein folgendes: Durch die Energiekrise wird die generelle Außenbeleuchtung des Hauses, trotz energiesparender Umstellung, auf ein Minimum beschränkt. Die weihnachtliche Zusatzbeleuchtung basiert auf LED-Technik und wird ausschließlich an den beiden Veranstaltungstagen eingeschaltet. So hoffe der Verein eine ausgeglichene Balance zwischen weihnachtlichem Ambiente und dem Energiesparpotenzial in diesen schwierigen Zeiten gefunden zu haben.

Das erfolgreiche Charity-Event aus Dorbaum geht nun über in die Veranstaltungsaktivitäten des Vereins und sichert so eine dauerhafte Fortführung ohne die Spenden-Gala an Personen zu binden. Das ist den ehemaligen Initiatoren Sven Gansweidt und Raphael Castelli ein wichtiges Anliegen.