Noch Platz für zehn Schüler an Schulen

Trotz hoher Anmeldezahlen soll es an der Matthias-Claudius-Schule in Handorf wieder nur zwei statt drei neue erste Klassen ab dem Sommer geben. Viele Schüler mussten daher abgelehnt werden. Der Bezirksbürgermeister probiert zu beruhigen.

Eingangsklassen in Handorf

Die Matthias-Claudius-Schule in Handorf

„Kein Handorfer Kind ist verpflichtet, eine Schule außerhalb Handorfs zu besuchen.“ Das sagt zumindest Bezirksbürgermeister Benedikt Spangenberg nach Gesprächen mit den Schulleitern der Matthias-Claudius-Schule in Handorf und der Kardinal-von-Galen-Schule. Da das Schulamt trotz hoher Anmeldezahlen an der Matthias-Claudius-Schule weiter zwei- statt dreizügig fahren will, mussten viele Kinder abgelehnt werden.

Laut Spangenberg gehen diese nun auf die Kardinal-von-Galen-Schule „In ganz Handorf gibt es jetzt noch eine Reserve von zehn Plätzen“, sagte Spangenberg. Somit sei genug Platz, selbst wenn noch neue Kinder nach Handorf ziehen. Niemand müsse, wie von Eltern befürchtet, auf eine Schule in Coerde.

Elternvertreter der Matthias-Claudius-Schule in Handorf kritisieren, dass die Eingangsklassen zu voll werden, obwohl problemlos drei Klassen hätten gebildet werden können.