Ortsunion kritisiert Sperrungen

In Münsters Osten gibt es derzeit ein grosses Gesprächsthema: Warum nur, ja warum, gibt es derzeit so viele Sperrungen. Warum gleichzeitig und warum kommen immer noch welche hinzu?

Die CDU-Ortsunion Gelmer-Dyckburg kritisiert die Sperrungen rund um Münster-Gelmer. Der Unmut der Lokalpolitiker richtet sich vor allem gegen die Sperrung der Gittruper Straße, die wegen Sanierungsarbeiten an der Kanalbrücke aktuell gesperrt ist. Ab 11. April soll auch die Gimbter Straße ab Hangkamp bis zur Gelmer Heide wegen des Ausbaus des Radwegs gesperrt werden.

Verbindungen sind abgeschnitten

„Die Folge sind enorme Umwege, um von Gelmer nach Sprakel zu kommen“, sagt CDU-Ratsfrau Susanne Schulze Bockeloh. In der Bauernschaft Gittrup sei die Situation besonders unglücklich: „Hier gilt das Thema Umwege noch verschärft, sind doch zwei wichtige Verbindungen abgeschnitten“, so Schulze Bockeloh.

Für sie stelle sich die Frage, ob man die Maßnahmen und Sperrungen nicht zeitlich besser hätte abstimmen können. Denn: Zu besagten Sperrungen kämen die der Haskenaubrücke, der Coermühle, die Baumaßnahmen an der Kanalpromenade und der fehlende Radweg am Hessenweg. „Das zeigt die sehr kritische Erschließung von Gittrup und Gelmer“, so Schulze Bockeloh.

Kunden finden nicht mehr zu den Direktvermarktern

Markus Deitermann, Vorsitzender der Ortsunion, weist auf die Situation der Direktvermarkter hin. „Die sind gebeutelt, weil die Kunden nicht mehr zu den Höfen finden.“ Diese Entwicklung hätten ihm die Hofbetreiber gemeldet. Insgesamt seien durch die Sperrungen für alle Anwohner teilweise lange Umwege nötig.