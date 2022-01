Playmobil-Figuren, die von Gott berichten

In der St. Petronilla-Gemeinde in Handorf finden regelmäßig Kindergottesdienste statt. Da das aktuell nicht geht, wurde nun ein Online-Kindergottesdienst abgehalten. Die Vorbereitung dafür war mitunter deutlich aufwendig.

Schüchtern fragt ein Mädchen ins Mikrofon: „Ist das hier der Kindergottesdienst?“ – „Ja, herzlich Willkommen“, antwortet Carina Organista und lächelt aus ihrer kleinen Bildschirmkachel. Vorlesungen, Vorträge, Videoführungen: Im zweiten Corona-Winter finden aktuell wieder viele Veranstaltungen online statt. Nicht ganz so häufig sind Angebote speziell für Kinder. Die katholische Gemeinde St. Petronilla hat es jedoch gewagt. Am Sonntag fand, nach langer Pause, mal wieder ein Kindergottesdienst per Zoom statt.

„Das Konzept orientiert sich an den Kinderwortgottesdiensten“, erzählt Organista, die die Online-Gottesdienste zusammen mit Bettina Wellmann organisiert. Gemeinsam werden Lieder gesungen – Text und Melodie werden einblendet beziehungsweise eingespielt –, man unterhält sich über Gott. Und die Kinder hören das jeweilige Evangelium. Beziehungsweise sehen es, denn dafür haben Organista und Wellmann am Sonntag eigens ein kurzes, dreiminütiges Video mit Playmobil-Figuren produziert und den Text zuvor eingesprochen. Die 14 Kinder, die am Sonntag dabei waren, guckten begeistert zu.

Kinder mit einbeziehen

„Es ist schon aufwendiger, als nur aus einem Buch vorzulesen“, erzählt Organista. Anfangs habe man gezögert. „Die Kindergottesdienste sind für Kita-Kinder und dann bis zur Kommunion.“ Man sei besorgt gewesen, weil viele etwa die Lieder gar nicht mitlesen können. „Aber es wird sehr gut angenommen.“

Bewusst habe man sich dafür entschieden, die Gottesdienste live und damit per Zoom abzuhalten, statt im Vorfeld einen ganzen Gottesdienst aufzunehmen. „Wir wollen die Kinder mit einbeziehen“, sagt Organista.

Damit meint sie nicht nur das Singen. Nach einer kurzen Erläuterung des Evangeliums werden die Kinder aufgefordert zu erzählen, was Gott wohl von uns allen will. „Wir sollen nicht streiten, wir sollen den armen Menschen Geschenke bringen, wir sollen immer freundlich sein und an Gott glauben, aber auch an uns selbst glauben.“ Diese ganzen Ideen haben die Kinder innerhalb weniger Minuten vorgeschlagen und manchmal etwas zu euphorisch ins Mikrofon gebrüllt. Sobald es geht, werde man jedoch wieder Angebote vor Ort, zunächst draußen, durchführen, sagt Organista.