Polizisten nehmen 17-jährige Einbrecher fest

Auf frischer Tat ertappt: Polizisten haben in Handorf zwei Einbrecher festgenommen. Die 17-Jährigen haben versucht, die Tür eines Geschäfts aufzubrechen.

Polizsten haben in der Nacht zu Dienstag um 3.50 Uhr an der Dorbaumstraße zwei 17-jährige Einbrecher festgenommen. Die Jugendlichen hatten laut Polizeibericht eine Tür des Verbrauchermarktes aufgebrochen und waren in das Ladenlokal eingestiegen. Dabei wurde der Alarm ausgelöst.

Die Polizisten entdeckten die Täter noch in den Räumlicheiten und nahmen sie fest. Die 17-Jährigen aus Lohmar und Münster erwartet ein Strafverfahren.