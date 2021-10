Repair-Café für Jugendliche eröffnet

Bernhard Westhues (2.v.r.) ist einer von drei Ehrenamtlichen, die zusammen mit den Kindern und Jugendlichen des Jugendzentrums „Drei Eichen“ Kaputtes reparieren. Hier schaut gerade Marc (12) zu. Doch was Bernhard Westhues sich da gerade anschaut, gehört Manfred Horstmann (l.). Der – weil nicht mehr so ganz jugendlich – durfte nur ausnahmsweise auch das Können von Westhues in Anspruch nehmen. „Ausnahmen bestätigen die Regel“, finden Jugendzentrums-Leiterin Ina Abbenhaus (r.) und ihr Team.

Foto: Bettina Laerbusch