Roter Teppich oder Rallye-Strecke?

Vor etwa einem Jahr wurde die Straße Kirschgarten in Handorf in eine Fahrradstraße umgewandelt. Seitdem steht der „rote Teppich von Handorf“ immer wieder in der Diskussion.

„Die haben hier alle nichts zu suchen“, schimpft Bernhard Bertenhoff über die schnell fahrenden Autos am Kirschgarten. Seit die Straße im Stadtteil Handorf vor knapp einem Jahr zur rotfarbigen Fahrradstraße umgewandelt wurde, steht sie immer wieder in der Diskussion. Ein wesentlicher Streitpunkt ist die Geschwindigkeit der durchfahrenden Autos: Viele Autofahrer würden sich nicht an das in Fahrradstraßen geltende Tempolimit von 30 Stundenkilometern halten, so die Kritik von Anwohnern. „Hier braust alles durch, von wegen 30“, regt sich Fahrradfahrer Bertenhoff auf.