Sanierung von Spielplätzen sorgt für Streit in der Politik

Auch der Ballspielplatz „Drei Eichen“ am Handorfer Borggreveweg soll zeitnah saniert werden.

Kontrovers war die Diskussion am Donnerstag in der Bezirksvertretung Ost, als es um die Sanierungsentwürfe für mehrere Spielplätze ging. Die Grünen lehnen den geplanten Einsatz von Hybridrasen ab. Dieser durch Kunststofffasern verstärkte Naturrasenbelag soll besonders da, wo normaler Rasen durch Ballspiele oder Tritte direkt an Spielgeräten schnell und stark abgenutzt wird, verlegt werden.