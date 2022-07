Schiffe nutzen bald die Umleitung

So etwas gab es in der Region auch noch nicht: Ab Oktober werden die Schiffe auf dem Dortmund-Ems-Kanal in Höhe der Kanalüberführung Gelmer (KÜ) über eine 1,6 Kilometer lange Umleitungsstrecke an dem maroden KÜ-Bauwerk vorbeigeführt. Aktuell laufen die letzten Arbeiten für die ganz besondere „Einbahnstraße auf dem Wasser“.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch