Schönes kaufen und damit Gutes tun

Der Verein Lichtbrücke lädt am Wochenende (13. und 14. November) zu seinem Basar in die Matthias-Claudius-Schule ein. Dort werden viele schöne Dinge angeboten, darunter auch Adventsgestecke. Mit dem Erlös werden Familien aus Bangladesch unterstützt.

Der Verein Lichtbrücke Handorf-Bangladesch veranstaltet am Samstag (13. November) von 11 bis 17 Uhr) und am Sonntag (14. November) von 11 bis 17 Uhr in der Matthias-Claudius-Schule, Drostestraße 7, seinen traditionellen Basar, mit dessen Erlös Familien in Bangladesch unterstützt werden sollen. Nachdem im vergangenen Jahr der Basar pandemiebedingt ausfallen musste, freuen sich die Initiatoren jetzt besonders auf den Besuch der Gäste. Unter Einhaltung der 3G-Regel möchten die Veranstalter und Unterstützer wie gewohnt das gesamte Sortiment anbieten.

Holz- und Bastelarbeiten

Kunstvoll gefertigte Gestecke und Adventskränze, Holz- und Bastelarbeiten, Plätzchen sowie andere hausgemachte Spezialitäten und handgefertigte Produkte präsentieren die Aussteller in der gesamten Schule, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Cafeteria mit köstlichen Kuchen und kräftiger Suppe in der Mittagszeit wird von Maria Möllers organisiert.



Ein üppiges Angebot an guten Büchern und Flohmarktartikeln erwartet die Besucherinnen und Besucher in der großen Schulsporthalle.