Schönes und Köstliches für den guten Zweck

Münster-Handorf

Wenn Helfen doch nur immer so einfach und vergnüglich wäre: Am Wochenende lädt die Lichtbrücke Handorf-Bangladesch zu ihrem alljährlichen Basar in die Matthias-Claudius-Grundschule ein. Zu erstehen gibt es viel Schönes, Dekoratives und Köstliches – und das auch noch mit sehr gutem Gewissen. Denn der Erlös fließt unmittelbar in die Projekte des gemeinnützigen Vereins in Südasien.