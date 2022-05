Schöpfung bewahren, grün handeln

Ein Open-Air-Gottesdienst in Handorf – den gab es am vergangenen Donnerstag auf der Wiese vor der Petronilla-Pfarrkirche. Im Anschluss wurde zum „Urban Gardening“ aufgerufen.

Die Schöpfung bewahren und Handorf noch grüner machen, als es ohnehin schon ist: Der erste Literatur- und Familientag „Lit:Natur“ an der Petronilla-Pfarrkirche lebt vom engagierten Mitmachen der Bürger und dem gemeinsamen Willen, etwas Gutes und Nachhaltiges für den Stadtteil tun zu wollen.

Das Thema „Den Blick in den Himmel wagen“ steht zu Beginn im Fokus beim ökumenischen Gottesdienst auf der Wiese neben dem Gotteshaus. Der Klimawandel mit seinen schon heute sichtbaren Folgen für unsere Umwelt, der Ukraine-Krieg und damit verbundene Ängste um eine friedliche Zukunft auch in Deutschland bewegen die Menschen. Pfarrer Jürgen Streuer ermuntert die Gläubigen, nicht den Glauben und die Hoffnung zu verlieren in schweren Zeiten.

Stipendien durch Spenden der Handorfer

„Durchhalten, nicht verzweifeln“, ist auch die Botschaft der beiden Ordensschwestern aus Centro Santa Elisabeth in El Progreso, Honduras. „Wir hoffen, trotz Naturkatastrophen, politischer Instabilität und ständig steigenden Preisen für Lebensmittel unsere Schulprojekte weiter aufrechterhalten zu können“, lautet die Botschaft von der „Bonsai-Bühne“. Mit Spenden der Handorfer werden Stipendien für Familien ermöglicht, die sonst „wohl chancenlos wären“, so die Ordensfrauen.

Gleich nach dem Gottesdienst kann das erste „Urban Gardening“ beginnen. Petra Schnell von der evangelischen Zions-Gemeinde stellt das Projekt der Klima- und Nachhaltigkeitsgruppe vor und wirbt dafür, überall im eigentlich ja schon sehr grünen Ort an geeigneten Stellen Lebensmittel zu pflanzen. Zucchini, Paprika und Tomaten sollen dort in die Höhe sprießen, wo sich bislang Beton, Pflastersteine und Asphalt breitmachen. Und selbst wenn am Ende andere ernten als die eifrig pflanzenden Gärtner, sei das ein „Erfolg für die Gemeinschaft“, so Schnell.

Kreative Topfgestaltung

Erste „Grabungen“ starten noch am Vormittag. Besonders für die Kinder ist es ein Riesenspaß, mal selbst mit Torf und Mulch kleine Pflanzbehälter kreativ zu gestalten. Weil es an Christi Himmelfahrt zwar trocken, aber nicht unbedingt frühsommerlich war, haben nur wenige ihre Picknickdecke auf der Pfarrwiese ausgebreitet.

Am frühen Nachmittag lauschen die Gäste Sebastian Aperdannier und Markus Gahlen, die mit kurzweiligen Geschichten und Musikbeiträgen über das „Gärtnern und Scheitern“ begeistern. Insgesamt fällt das Fazit zur Open-Air-Aktion an Christi Himmelfahrt bei allen Beteiligten positiv aus. Tenor: „Wiederholung gewünscht!“