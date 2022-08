Spannung bis zur letzten Minute

2019 hatten die Bürgerschützen aus Handorf erstmals die Schützenbruderschaft St. Hubertus Pötterhoek zum Vergleichswettkampf der Jungschützen eingeladen. Beide Vereine waren sich bei der erfolgreichen Erstauflage einig, dass dieses Format in jährlicher Folge stattfinden sollte.

Leider habe Corona in den vergangenen beiden Jahren diesen Planungen einen Strich durch die Rechnung gemacht, heißt es in einer Pressemitteilung. So dauerte es bis jetzt, bis die 2019 siegreichen Pötterhoeker die Handorfer zur Revanche auf den Sportplatz Heidehof einladen konnten. Dort traf man sich Freitag und ermittelte aus sieben angetretenen Teams die siegreiche Mannschaft.

Tolle Teams

Die größte Abordnung stellten die Bürgerschützen mit vier Teams zu je drei Personen. Die Pötterhoeker Schützen boten zwei Teams auf, und die Schützenbruderschaft St. Josef Gelmer kam mit einem Team. Die gemischten Teams konnten sich dabei Fantasienamen geben. So starteten folgende Teams laut der Mitteilung in die Wettkämpfe: für die Pötterhoeker das Team „Edelbach“ mit Konrad, Michi und Hannah sowie das Team „Kemper“ mit Yannik, Paul und Katharina. Die Bürgerschützen schickten die Teams „Bröckelhusten“ mit Manuel, Chris und Hannes, „Ehrenbruderschaft“ mit Luca, Jan, Fin und Theo, „Die hässlichen Vögel“ mit Nico, Luca und Christopher sowie „Dynamo Tresen“ mit Dominik, Jan-Louis und Finn ins Rennen. Für Gelmer ging das Team „Heideschützen“ mit Finn, Ben und Hendrik an den Start.

Angefeuert von den älteren Vereinsmitgliedern und moderiert von „DJ Bürki“ (Sebastian Bürki) lieferten sich die Jungschützen einen harten, aber immer fairen Wettkampf um den Wanderpokal und die für die Erstplatzierten ausgelobten Kaltgetränke.

Pokale und Pilschen

Nach fünf spannenden Spielen konnte sich das Team „Dynamo Tresen“ bei der Siegerehrung über den dritten Platz und eine Kiste Bier als Belohnung freuen. Das Team „Die hässlichen Vögel“ holte den zweiten Platz und bekam dafür zwei Kisten Bier. Siegreich war ebenfalls eine Mannschaft der Bürgerschützen: die „Ehrenbruderschaft“ mit Luca Schuth, Jan Hartmeyer, Fin Kettler und Theo Bloß.

Sie bekamen zu den drei Kisten Bier auch den Wanderpokal mit nach Hause. Diesen müssen sie 2023 verteidigen, wenn der Wettkampf von der Schützenbruderschaft St. Josef in Gelmer ausgerichtet wird.