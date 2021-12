Sparkasse schließt Briefkasten in Gelmer

Die Sparkasse schubst ihre Kunden vorsichtig, aber konsequent Richtung Online-Banking. Nach dem Umbau mehrerer Filialen zu reinen SB-Standorten können Kunden in Gelmer nun auch keine Überweisungsträger in Papierform mehr in den Briefkasten werfen. Das Geldinstitut verweist auf entsprechende Alternativen.

An der Sparkassen-Filiale in Gelmer ist es nicht mehr möglich, Überweisungsträger einzuwerfen. Der entsprechende Briefschlitz ist versiegelt.

Bereits in der vergangenen Woche hatten Kunden aus anderen Stadtteilen von ähnlichen Vorgängen berichtet. So hatte die Sparkasse in Bezug auf eine Filiale in Hiltrup, an der auch keine Überweisungsträger mehr eingeworfen werden können, erläutert, man biete diese Möglichkeit an den SB-Standorten nicht mehr an.

Aushang vier Wochen vor Schließung

„Wir haben natürlich Verständnis dafür, dass Kundinnen und Kunden, die über viele Jahre hinweg Überweisungsträger vor Ort eingeworfen haben, diese Möglichkeit vermissen“, erklärte Sparkassen-Sprecher Dr. Uwe Koch auf Anfrage. Allerdings werde dieses Angebot ohnehin immer seltener genutzt, sodass man sich entschieden habe, an SB-Standorten diese Möglichkeit nicht mehr anzubieten.

Dem Vorwurf, nicht rechtzeitig über die Ende Oktober vollzogene Briefkasten-Schließung an der Gittruper Straße informiert zu haben, tritt Koch entgegen: „Über einen Aushang vor Ort, der etwa vier Wochen vor der Schließung des Einwurf-Briefkastens installiert wurde, informieren wir über Alternativen.“

Überweisung per Telefon

Der Sparkassen-Sprecher nennt einige Varianten: So können Kunden beispielsweise kostenfrei ihre Überweisungen über die Kunden-Service-Center im persönlichen Gespräch per Telefon vornehmen (unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 400 501 53) oder Überweisungen in einem der Beratungs-Center einreichen. „Und es besteht darüber hinaus auch die Möglichkeit, Überweisungen per Post an die Sparkasse zu senden.“