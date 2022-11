SPD fordert Zielstrebigkeit und Tempo beim Kanalausbau

In einem Antrag der SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Münster-Ost stellen die Sozialdemokraten ihr Unverständnis über die aktuelle Lage am Dortmund-Ems-Kanal heraus. Die Partei spricht hierbei von „wiederholten und fortdauernden Verschiebungen des Ausbaus“ und damiteinhergehend „dauerhaften Belastungen der Bürgerinnen und Bürger“.

Sie fordern die Stadtverwaltung auf, „alle in ihrem Zuständigkeitsbereich liegenden Aktivitäten und Kooperationen auf einen zügigen Abschluss des Projekts auszurichten“. In den Mittelpunkt der Bestrebungen sollte ein „zügiger Abschluss des Projektes“ gerückt werden, heißt es in dem Antrag.

Ständige Verzögerungen

In diesem Zusammenhang fordert die Partei den Oberbürgermeister auf, eine „klare Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger“ gegenüber allen Beteiligten und Ausführenden des Projektes, wie das Bundesminister für Verkehr sowie die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, deutlich zu machen.

In ihrer Begründung schreibt die SPD, dass die Bürger in Münster-Ost ohnehin durch „zahlreiche aktuelle und künftige Bauprojekte auf das Höchste belastet“ seien. Dazu zählen sie unter anderem den Ausbau der Umgehungsstraße B51. Allerdings würde besonders der Ausbau des Kanals – aufgrund ständiger Verzögerungen – erheblichen Grund zur Beanstandung geben.

Ende der Arbeiten war für 2022 geplant

Rückblick: Zum Start des Vorhabens in 2012 wurde von einem Abschluss der Arbeiten auf Stadtgebiet in 2022 ausgegangen. Nach derzeitigem Planungsstand soll der Abschluss in 2027 erfolgen. Dies sei „angesichts des ausstehenden Baus von fünf weiteren Brücken in fünf Jahren wenig realistisch“, so die Partei.

Ihre Argumentation unterstreichen die Politiker durch den Verweis auf den Bau der Brücke am Prozessionsweg. Dieser wurde erneut von ursprünglich 2019 auf Ende 2023 verschoben. Die SPD hält es somit als unabdingbar, dass „auch die Stadt Münster einen zügigen Abschluss des Projektes in den Mittelpunkt ihres Wirkens und ihrer Kommunikation stellt.“