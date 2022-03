„Stabilitätsanker für Handorf“

Glaubt man „Wikipedia“, so ist Handorf die „Schlafstadt von Münster“. Dass dem keineswegs so sei, wurde bei der Feier zum 75-jährigen Bestehen der Ortsunion deutlich. Zahlreiche Gratulanten hoben den Stadtteil und natürlich „das Geburtstagskind“ hervor.

„Wir verstehen uns als politischer Stabilitätsanker in Handorf. Fest verwurzelt in den Werten unserer Gründerväter, fest verankert in der parlamentarischen Demokratie, offen und bereit für Veränderungen und den Dialog mit den Bürgern“, so Handorfs CDU-Vorsitzende Silke Busch beim Jubiläumsempfang zum 75-jährigen Bestehen der Ortsunion am Sonntag im „Hof zur Linde“.