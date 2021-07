Ein neues Naherholungsgebiet in Gelmer? Die fast fertig gestellte temporäre Umleitungsstrecke für Schiffe wird später nicht wieder zugeschüttet, sondern Teil eines Naherholungsgebietes - zumindest wenn es nach den Vorstellungen der Planer geht.

Während der erste von zwei neuen Brückentrögen für die neue Kanalüberführung in Gelmer geflutet ist, machen sich die Planer schon Gedanken über die spätere Landschaftspflege der Kanalinsel. Wichtigste Botschaft: Die aktuell fast fertig gestellte temporäre Umleitungsstrecke für Schiffe wird später nicht wieder zugeschüttet, sondern Teil eines Naherholungsgebietes. Das zumindest wünscht die Stadt in einer entsprechenden Anregung zum laufenden Planfeststellungsverfahren, die jetzt vom Hauptausschuss beschlossen wurde.

Schon 2012 gab es dazu erste Entscheidungen im Rat, jetzt hat der Hauptausschuss quasi „klar Schiff“ gegenüber dem Wasserstraßen-Neubauamt (WNA) gemacht. Die Stadt stimmt weiteren Planänderungen zum Kanalausbau nur zu, wenn auf den Rückbau der provisorischen Umfahrung zugunsten des Naturschutzes und der Naherholung verzichtet werde. Man möchte dort dauerhaft einen „wertvollen Landschaftsraum“ entwickeln und den „früheren Charme des KÜ“ wiederherstellen. Die alte Trasse der denkmalgeschützten „Alten Fahrt“ soll wieder erkennbar werden, die ehemaligen Wasserbecken, die früher beliebte Badeorte waren, verbunden und geflutet werden.

Kanalinsel für Paddler und Bootssportler

Wenn dann nach der Fertigstellung der Kanalüberführung die Schiffe wieder auf der alten Route fahren können, sollen in der nicht mehr benötigten Umleitungsstrecke beispielsweise Sportboote cruisen und Paddler unterwegs sein. Im Prinzip entsteht eine neue Kanalinsel, die in das lokale und regionale Wander- und Radwegenetz integriert werden soll.

Kleiner Nebeneffekt: Die großen Mengen an Bodenaushub für die Umfahrung, aktuell gelagert auf der Deponie Coerheide, sollen auch dort bleiben. Auch hier will die Stadt eine „landschaftsgerechte Gestaltung“ des dann öffentlich zugänglichen Areals. Und weil die Erde nicht zum Zuschütten der Umleitungsstrecke zum KÜ zurücktransportiert werden muss, spare der Bund (WNA) als Bauherr rund vier Millionen Euro.

Allerdings wird es dauern, bis die Planungen in die Tat umgesetzt werden können. Aktuell geht die Stadt davon aus, dass mit der Bepflanzung, Gestaltung von Wegen und Schaffung von Aussichtspunkten auf der neuen Kanalinsel 2028 begonnen werden kann. Läuft alles nach Plan, will man in zehn Jahren alles fertig haben.