Stadtteilkonzept mit Schwächen

Das Stadtteilentwicklungskonzept für Handorf war nach mehrfacher Vertagung jetzt Thema in der Bezirksvertretung Münster-Ost. Und es gab deutliche Kritik am Papier der Stadt.

Ein attraktiver Ortskern mit einem aufgewerteten Hugo-Potte­baum-Platz, weniger Verkehrsbelastung, ein schmucker Wanderweg an der Werse und spürbare Verbesserungen der Lebensqualität auch in Gelmer, Sudmühle und Mariendorf: Das Stadtteilentwicklungskonzept für Handorf war nach mehrfacher Vertagung jetzt Thema in der Bezirksvertretung Münster-Ost. Und es gab deutliche Kritik am Papier der Stadt. „Der Bericht enthält zwar eine umfassende Analyse der aktuellen Situation sowie der Stärken und Schwächen in Münsters Osten. Jedoch handelt es sich fast ausschließlich um langjährig bekannte und teils schon mehrfach politisch aufgegriffene Zustände und Probleme“, so die CDU.

Vermisst werden detaillierte Gestaltungsvorschläge für die Themen Verkehrsberuhigung der Handorfer Straße durch Niveaugleichheit, die Attraktivitätssteigerung des Ortskerns, die verkehrliche Anbindung der neuen Baugebiete in Handorf, die Umsetzung der Mobilitätswende, Radverbindungen nach Wolbeck oder nach Telgte zum dortigen Schulzentrum, die Schaffung eines Ersatzes für die abgängige innerörtliche Tankstelle durch eine neue, leistungsfähige Mobilitätsstation. „Alles Fehlanzeige“, so die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin Ilona Thaleiser (CDU). Und die Umgestaltung mit Verkehrsberuhigung der Handorfer Straße müsse bereits jetzt geplant und vorbereitet werden, nicht erst nach der Fertigstellung der B 481n“, so die Union.

Angeregt werden auch „neue Modelle zum Wohnen für alle“. Als Beispiele nennt die CDU genossenschaftliche Wohnprojekte, Eigentum durch Mietkauf als Chance für Geringverdienende, Mehrgenerationshäuser und die Schaffung von mietpreisgestützten Wohnungen für Großfamilien.

Das Thema Sicherheit, Brandschutz und die Stärkung der ehrenamtlich tätigen Freiwilligen Feuerwehr sei zudem im Konzept nicht berücksichtigt worden. Die CDU fordert eine Anpassung der baulichen Strukturen der Gerätehäuser sowie Wohnraum, Grundstücke und Häuser für Wehrangehörige sowie Maßnahmen zur Stärkung der Einsatzbereitschaft tagsüber in der Woche. „Die CDU Handorf bedauert ausdrücklich, dass hier eine Chance vertan wurde, Lösungen vorzuschlagen, die kreativ, innovativ und zukunftsweisend sind“, so das Fazit der CDU-Vorsitzenden Silke Busch.

Dr. Peter Wagner (SPD) brachte nochmals die rasche Planung für die Umgestaltung des Hugo-Pottebaum-Platzes ins Gespräch. Die einzelnen Vorschläge des Konzepts müssten jetzt „schnell realisiert werden“, so der Fraktionschef. Vorgeschlagen war, auf dem Platz die Altglascontainer unterirdisch zu versenken und die Begrünung auf dem zentralen Platz aufzuwerten.

Dem schloss sich Kurt Moths (FDP) an: „Wir haben jetzt einen Katalog an Projekten und müssen darauf achten, dass sie auch verwirklicht werden.“ Möglichst interfraktionell will die Bezirksvertretung nun erste Projekte auf den Weg bringen. „Es liegt nun an uns, das Konzept auch für die Bürger umzusetzen“, so der einhellige Tenor in der BV Ost.

In weiteren Schritten soll das städtebauliche Konzept für das Tankstellen- und Kirchengrundstück an der Sudmühlenstraße erstellt werden. Auch die Unterflurcontainer für den Hugo-Potte­baum-Platz sind in der Pipeline. In Gelmer ist mit dem Bau von barrierefreien Mietwohnungen auf dem ehemaligen Pfarrhaus-Gelände bereits begonnen worden, auch der gewünschte Bootsanleger am linken Werseufer in Handorf könnte bald kommen.