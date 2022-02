Traditionelles Fischessen zum Trost

Der Carneval Club Turmuhlen bleibt bei der Absage aller Karnevalsveranstaltungen. Wer jetzt richtig Karneval feiere, sei ein „Streikbrecher“, sagt der Vorsitzende. An einer liebgewonnenen Tradition halten die Karnevalisten aber selbst fest.

Übermorgen ist Weiberfastnacht, Montag Rosenmontag. Obwohl Karnevalsveranstaltungen wieder in begrenztem Rahmen erlaubt sind, bleibt der Carneval Club Turmuhlen aus Handorf bei seiner Absage aller Veranstaltungen. „Wir hätten jetzt unseren Ball der Bälle“, sagt Werner Hähnel van Strick, Vorsitzender des Karnevalsklubs. Es schmerze schon, darüber nachzudenken, aber er hält es nach wie vor für die richtige Entscheidung, gemeinschaftlich mit den anderen Karnevalsgesellschaften aus Münster alle Veranstaltungen abgesagt zu haben.

Die nun neu geplanten Karnevalsfeiern in der Innenstadt sieht Hähnel van Strick dementsprechend skeptisch. „Ich verstehe die Gastronomen, dass die aus wirtschaftlichen Gründen Karnevalsfeiern anbieten wollen“, sagt er. Doch er glaube, dass der Großteil der Feiern „nicht nur ohne mich, sondern auch ohne die aktiven Karnevalisten in der ganzen Stadt“ stattfindet.

Feiernde sind „Trittbrettfahrer“

„Wir lassen die anderen Karneval feiern“, so seine Einschätzung – wobei er einschränkt, dass jene, die an Rosenmontag über die Stränge schlagen und nun wohl in die Kneipen pilgern werden, für ihn keine echten Karnevalisten, sondern „Trittbrettfahrer“ seien.

Die Turmuhlen haben sie Session für sich selbst daher abgehakt. Blick nach vorne, ins kommende Jahr. „Wenn wir jetzt feiern würden, wären wir ja die bösen Buben. Die Streikbrecher“, sagt Hähnel van Strick. Stattdessen erfreuen sie sich an den Grüßen befreundeter Karnevalsgesellschaften wie etwa der WaKaGe aus Warendorf, deren Kindertanzgruppe sich für die Turmuhlen in Herzformation aufgestellt hatte.

Viel abgewinnen kann Hähnel van Strick auch coronakonformen Alternativen, wie etwa dem gemeinsamen Spaziergang der ZiBoMo aus Wolbeck am vergangenen Wochenende. „Ein wenig ärgert es mich schon, dass uns so etwas nicht eingefallen ist.“

An einer Tradition halten die Turmuhlen dann doch fest: „Am Aschermittwoch treffen wir uns zu unserem traditionellen Fischessen im Handorfer Huus“, erzählt Hähnel van Strick.