Über 100 Krippen in Handorf ausgestellt

Der Krippenweg in Handorf hat pünktlich zum 1. Advent geöffnet. Über 100 Krippen sind dort draußen ausgestellt. Wer sich die Krippen anschaut, sollte besonders auf eine Sache achten.

Der Krippenweg 2021 in Handorf ist eröffnet.

Es ist die Stille, die in der so hektischen und von der Pandemie geprägten Vorweihnachtszeit wohltuend wirkt. Beim abendlichen Rundgang über den am Wochenende eröffneten Krippenweg im Schatten der Handorfer Petronilla-Pfarrkirche können die Menschen im wahrsten Sinne des Wortes ihre Seele baumeln lassen.