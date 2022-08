Ukraine-Krieg sorgt für neue Herausforderungen

Auch in der Kleiderkammer „Trag-Bar“ an der Ludwig-Wolker Straße in Handorf engagiert sich die Flüchtlingshilfe Münster-Ost. V.l. Heike Epping-Hellrung (Sprachförderung), Christian Wilm (Kita-Leitung), Pastoralreferent Hans-Dieter Sauer und Gaby Wedekind.

Foto: hpe