Ulrich Schroeder einstimmig bestätigt

Die Vorstandswahlen standen im Mittelpunkt der Versammlung der Sänger des MGV Cäcilia 1887 Handorf im Wersetürm‘ken. Der Vorsitzende Ulrich Schroeder begrüßte die Sänger, besonders den Ehrenvorsitzenden Erich Nolle und den Chorleiter Thomas Wemhoff.

Bei den Neuwahlen, durchgeführt wurde Ulrich Schroeder einstimmig in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt. Das Amt des ersten Schriftführers – bisher Rüdiger Trippe – übernahm der zweite Vorsitzende Johannes Lorkowski. Auch er wurde von der Versammlung einstimmig gewählt. Erster Kassenwart ist nun, – unter Mithilfe von Heinz Haumering – Ulf Henningsen. Notenwart bleibt Michael Donnerstag, der dieses Amt nun schon im 41. Jahr inne hat. Kassenprüfer sind Walter Kocfelda und Willi Weiß, Fahnenoffizier Reinhold Eisenbart.

Für das Jahresprogramm ist laut einer Mitteilung der Sänger zunächst ein Auftritt am 26. September im Rahmen des Events „Handorf trifft sich“ auf dem Handorfer Festplatz geplant und ein Konzert in der Petronilla Kirche am 9. Januar 2022.