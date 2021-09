Umleitung der Busse an der Mariendorfer Straße

Von Montag (4. Oktober) bis voraussichtlich 18. Oktober fahren die Linien 4 und 19 eine Umleitung in Mariendorf. Das haben die Stadtwerke am Donnerstag mitgeteilt.

Die Linie 4 fährt laut einer Mitteilung der Stadtwerke bei der stündlichen Fahrt durch Mariendorf in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen Hacklenburg und Hessenbusch über Schifffahrter Damm und macht eine Umfahrt über Sudmühlenstraße und Windbreede zurück zum Schifffahrter Damm. "Die Linie 19 fährt zwischen den Haltestellen Gewerbegebiet Kleinmannbrücke und Kirschgarten über Schifffahrter Damm und Sudmühlenstraße", teilen die Stadtwerke mit.

Mehrere Haltestellen werden nicht angefahren

Die Busse der Linien 4 und 19 können nicht an den Haltestellen Jägerhäuschen, Mariendorf West, Im Sundern und Heidehof halten, die Linie 19 zusätzlich nicht an der Rudolf-Diesel-Straße und Abzweig Mariendorf. Für die Haltestelle Dyckburgstraße richten die Stadtwerke eine Ersatzhaltestelle auf der Sudmühlenstraße an der Kreuzung Dyckburgstraße ein. Weitere Einstiegshaltestellen in Mariendorf sind für die Linie 4 Abzweig Mariendorf und Rudolf-Diesel-Straße, für die Linie 19 Gewerbegebiet Kleimannbrücke.

Die Taxibusse der T83 und T87 können alle Haltestellen mit Ausnahme von Mariendorf West bedienen.