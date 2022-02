Viele Schüler werden abgelehnt

Über 65 Kita-Kinder möchten gerne an die Matthias-Claudius-Schule in Handorf. Doch das Schulamt sagt, dass die Schule nur zwei neue Klassen bilden darf. Viele Kinder werden deshalb abgelehnt. In der Elternschaft stößt die Entscheidung nun auf Gegenwind.

Müssen mehrere Kita-Kinder, die ab dem Sommer gerne die Matthias-Claudius-Schule Handorf besuchen würden, sich nun mit ihren Eltern nach einer neuen Grundschule umsehen? Im Moment scheint es so. Trotz hoher Anmeldezahlen von 65 angehenden Schülern soll die Grundschule aller Voraussicht nach erneut nur zweizügig ins kommende Schuljahr starten. Am Freitag wurden die Ablehnungsschreiben an jene Kinder und Eltern herausgeschickt, die keinen Platz an der Schule bekommen werden.