„Weihnachten im Club“ kommt bei Jung und Alt gut an

Das Lagerfeuer zog große und kleine Besucher an.

Was machen Tennisspieler im Winter? Viele weichen auf die Tennishallen aus und vermissen das gemütliche Beisammensein im Club.

Das wollte der Bewirtschaftungsverein des TC Handorf nicht hinnehmen und lud jetzt zum „Weihnachten im Club“ ein. 70 Mitglieder sind dieser Einladung gefolgt. Trotz leichten Nieselregens tummelten sich Groß und Klein auf der Terrasse des Tennisclubs, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Kleinen freuten sich darüber, Stockbrot über den aufgestellten Feuerschalen zu garen und genossen das Brot direkt vom Stock. Aber auch die frisch gebackenen Reibekuchen oder Waffeln schmeckten ihnen bestens.

Nach der Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden des TC Handorf, Günter Hansen, genossen sie bei Live-Musik Glühwein oder heißem Apfelpunsch und plauderten in kleinen oder größeren Gruppen über Leistungsklassen, gelungene Matches und freuten sich, dass auch bis Silvester (31. Dezember) wieder vier Plätze bei geeignetem Wetter bespielbar sind.

In den Gesprächen in geselliger Runde durften natürlich auch die ersten Gedanken in Richtung Liga-Spiele und das TC Handorf Open nicht fehlen.