Wer beerbt König Fabian und Königin Caroline?

Am 11. Juni geht es in Handorf hoch her: Beim Schützenfest wird nach der Pandemiepause endlich wieder ein neuer König ausgeschossen.

Bei den Vorbereitungen zum Schützenfest 2022 wurde es allen Beteiligten klar: Nach drei Jahren „Abstinenz“ werden die sonst eingeübten Regularien zum protokollarischen Neuland. Aber gerade deswegen freuen sich die Schützen, endlich wieder ihren Jahreshöhepunkt feiern zu können: Schützenfest auf dem Handorfer Festplatz.

König Fabian (Busch) wird in die Geschichte des Vereins eingehen. Drei Jahre trug er die Königswürde, weil die Schützenfeste 2020 und 2021 der Corona-Pandemie zum Opfer fielen. Und auch Kaiser Hermann (Theves) hat über seine regulären fünf Jahre hinaus weitergemacht und wird erst in diesem Jahr abgelöst.

Los geht es – nachdem der Festplatz an der Hobbeltstraße von den Mitgliedern und dem Festwirt zu einer strahlenden Location umgestaltet wurde – am Freitag (10. Juni) ab 19 Uhr mit dem Königsball zu Ehren von König Fabian Busch. Zum Tanz spielt die Band „Duo Cantare“. Am Samstag (11. Juni) treffen sich alle um 11 Uhr am „OTTO“. Eine Stunde später ist Antreten auf dem Petronillaplatz, und von dort geht es zur Kranzniederlegung zum Ehrenmal. Ab 13.30 Uhr werden dann der neue Jungschützenkönig und der neue Schützenkönig ausgeschossen.

Außerdem gibt es Wettbewerbe mit dem Lasergewehr für die Jugendlichen von acht bis 15 Jahren und das Preisschießen. Ab 20 Uhr ist das Festzelt für alle Handorferinnen und Handorfer sowie deren Gäste zum Tanz für alle geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Nach dem gemeinsamen Frühstück im Schützenzelt wird am Sonntag (12. Juni) Pfarrer Jürgen Streuer für den ökumenischen Gottesdienst vom Pfarrheim zum Festplatz abgeholt. Ab 11 Uhr sind Menschen aller Konfessionen zum gemeinsamen Gottesdienst eingeladen. Ab 13 Uhr werden zuerst die Pokale ausgeschossen, und anschließend geht es für die bisherigen Könige um die Kaiserwürde. Hermann Theves, der dieses Amt nunmehr sieben Jahre bekleidet, sucht einen würdigen Nachfolger. Dessen Regentschaft dauert drei Jahre.

Während des ganzen Wochenendes begleiten das Blasorchester der freiwilligen Feuerwehr Gimbte, der Spielmannszug des Schützenvereins Stadtrand Süd und der Spielmannszug der St. Sebastian Schützenbruderschaft aus Amelsbüren das Fest, zu dem auch alle Freunde der Bürgerschützen eingeladen sind.