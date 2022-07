Werse-Traditionsgasthof steht zum Verkauf

Wer 1,25 Millionen Euro übrig hat, der könnte das Geld in einen Gasthof investieren: Elke Probst, Eigentümerin des Café und Hotel Nobis an der Werse, möchte sich von Münsters ältestem Ausflugslokal trennen.

Münsters ältestes Ausflugslokal steht zum Verkauf. Der historische Klinkerbau von 1886 liegt direkt an der Werse.

Traditionsgasthof zu verkaufen: Das denkmalgeschützte Gebäude an der Werse, in dem viele Jahrzehnte der Nobis Krug betrieben wurde und bis heute das Café und Hotel Nobis zu Hause ist, soll den Besitzer wechseln. Die aktuelle Eigentümerin, Elke Probst, hat sich diesen Schritt nach eigenen Angaben nicht leicht gemacht. Trotzdem will sie den Abschied von ihrem „kleinen Paradies“ feiern.