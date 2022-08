Westfalens erster Golfplatz: Lange Schläge, kurzer Spaß

Westfalens erster Golfplatz lag in Handorf. Seine Blütezeit war in der 1930er-Jahren. Doch sie war nur von kurzer Dauer, wie der Historiker und Golf-Fan Dr. Frank Biller aus Telgte herausgefunden hat.

„Favoriten stürzten, neue Sterne wurden entdeckt, und dann gab es schöne Preise, Kaffee und Kuchen und nochmals Kuchen. Es geht vorwärts in Münster!“ Diese Zeilen erschienen in der „Deutschen Golfzeitung“. Sie zeugen von den ersten Turnieren auf dem frisch ausgebauten Gelände des Golf- und Landclubs Münster im Herbst 1936. Doch so schnell, wie der erste Golfclub Westfalens deutschlandweit bekannt wurde, fand er auch sein Ende.