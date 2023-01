"Wie traurig": Pfarrbrief an St. Petronilla unfrei zurück geschickt 

Der St.-Petronilla-Pfarrbrief wird an alle Haushalte verteilt. Früher kein Problem. Heute kann es zu Missstimmung führen . . .

Jemand, der ihn offenbar nicht haben wollte, hat ihn nämlich unfrei an die Kirchengemeinde zurückgeschickt.

Der St.-Petronilla-Weihnachtspfarrbrief ist selten Stein des Anstoßes. Diesmal schon. Jemand, der ihn offenbar nicht haben wollte, hat ihn nämlich unfrei an die Kirchengemeinde zurückgeschickt. Die muss nun 3,60 Euro Porto nachzahlen. Weiß aber nicht, wie sie diese Situation künftig vermeiden kann – denn der Absender blieb anonym.

Pfarrer Jürgen Streuer machte den Vorgang bekannt. Indem er das Foto und folgende Nachricht bei Facebook veröffentlichte: „Wie traurig, dass Menschen, die den Pfarrbrief nicht bekommen möchten, diesen Weg suchen . . .“ Das löste eine ergiebige Diskussion in den Kommentarspalten aus.

Keine unerwünschte Post vs. Keine Anonymität

Mit zwei Argumenten wird leidenschaftlich gefochten. Erstens: Die Kirchengemeinde sollte ihre Post nur dort verteilen, wo sie erwünscht ist – sonst riskiert sie die unfreie Rücksendung. Zweitens: Wenn der Betreffende seine Adresse notiert hätte, würde man ihn künftig nicht mehr behelligen – Anonymität ist unfair. Kurz: Den einen geht es ums Prinzip, den anderen um eine Lösung auf kleinem Dienstweg.

Hat es so etwas schon einmal gegeben? Nein, sagt Pfarrer Streuer, es war das erste Mal. Er könne Kirchenkritik nachvollziehen – „aber anonym: Das mag ich nicht“. Der Pfarrbrief werde tatsächlich an alle Haushalte verteilt, sagt er: „Das stammt aus einer Zeit, wo das so üblich war.“ Vielleicht werde man neue Vertriebswege suchen müssen.