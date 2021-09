Zelten zwischen Fischteichen und Öfen

Zu einem erlebnispädagogischen Wochenende auf der Forellenanlage in Roxel machte sich jetzt ist die Außenwohngruppe (AWG) Münster des Kinder- und Jugendheims Vinzenzwerk Handorf auf. Mit acht Kindern und zwei Betreuern hatten sie Ihre Zelte für zwei Nächte auf dem weitläufigen Gelände zwischen den Fischteichen, Hütte und Räucherofen aufgebaut.

Neben viel biologischem Fachwissen zu Anatomie, Aufzucht und Lebensweise von Fischen, gehörte natürlich auch das Probieren von frischem gegrillten Frisch zum Programm.

Die Wohngruppe im Herzen von Mauritz bietet laut einer Mitteilung des Vinzenz­werks Kindern und Jugendlichen aus schwierigen Lebenssituationen eine Perspektive in einem neuen häuslichen Umfeld. Die Kinder leben langfristig in der Wohngruppe außerhalb ihrer Herkunftsfamilien und es fehlt ihnen oft an Selbstsicherheit und Selbstvertrauen. Die Erlebnispädagogik wird als eine Methode von den pädagogischen Fachkräften eingesetzt, um die individuellen Bedürfnisse aller Kinder in den Blick zu nehmen.

Da solche Lernorte schwer zu finden sind, sind die Verantwortlichen im Vinzenz­werk Handorf sehr dankbar, dass man in der Forellenanlage einen verlässlichen Partner gefunden hat. Einmal im Jahr ermöglichen Thomas Wellmann, Pächter und Betreiber der Angelteiche, und sein Team der AWG Münster diese besondere Form Erfahrungen für die Kinder zu sammeln. Dank der Betriebsferien der gesamten Anlage in Roxel stand der Gruppe in diesem Jahr das komplette Gelände zu Verfügung.

Nach den Betriebsferien steht die Anlage wieder allen Anglern zur Verfügung.