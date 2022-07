Zwei Klassen für 61 Kinder

Die Eltern sind sauer: Die Eingangsklassen der Matthias-Claudius-Schule sind voll – und das, obwohl es genug Platz und Personal an der Schule geben soll. Jetzt haben sie eine Online-Petition gestartet und fordern eine dritte Eingangsklasse.

Die Klassenräume der Matthias-Claudius-Schule in Handorf könnten nach den Sommerferien ziemlich voll werden. In zwei Eingangsklassen sollen voraussichtlich 61 Kinder untergebracht werden. Das stößt bei Eltern und Politikern auf Kritik.

Steigende Schülerzahlen lassen die Eingangsklassen im kommenden Schuljahr auch in Handorf wachsen. So sehr, dass dort voraussichtlich teilweise über 30 Kinder zusammen unterrichtet werden sollen. Eltern und Politiker appellieren an die Stadt, die Situation zu entschärfen.