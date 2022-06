"Heimatblatt" erscheint zum Grünkohlessen

Das Heimatblatt ist eine wichtige Publikation des Heimatvereins Nienberge. Standhaft auch in Pandemiezeiten. Die 37. Ausgabe erscheint passend zum Grünkohlessen. Zwei Genüsse auf einmal also.

„Selbstverständlich wird es auch in diesem Jahr ein Heimatblatt geben.“ Das ist für Reinhold Klumpe, den Vorsitzenden des Heimatvereins Nienberge, überhaupt kleine Frage. Auch in den beiden Corona-Jahren wurde das bekannte und beliebte Heft erarbeitet und veröffentlicht.

„Und jetzt bereiten wir die 37. Auflage vor,“ kündigte der Vorsitzende bei der Mitgliederversammlung auf dem Hof Rölver an. Zum Grünkohlessen am 2. Dezember soll das Heft vorgestellt werden. Das Grünkohlessen habe zwar - ebenso wie die Mitgliederversammlung- wegen Corona zwei Mal ausfallen müssen, „das Heimatblatt aber nicht.“

Alte Bauerschaft Häger im Themenfokus

In der Ausgabe 37 sind Berichte über die alte Bauerschaft Häger erneut ein Schwerpunkt.

Konkret sollen die Häuser 57 bis 100 in Texten und Fotos vorgestellt und damit ein Stück Heimatgeschichte in Erinnerung gerufen werden. Klumpe erläutert gern, was es mit den Hausnummern auf sich hat. Über viele Jahrzehnte gab es in Häger – wie auch in anderen Bauerschaften und Dörfern – keine Straßennamen, sondern die Häuser bekamen nach Fertigstellung eine Nummer. So hatte beispielsweise die Hägerstraße 243 zur Zeit der Fertigstellung die Nummer Häger 56.

Das geht aus der Einwohnerliste Nienberge Häger aus dem Jahr 1925 hervor. Das neue Heimatblatt „knüpft“ daran an. „Wir haben uns vorgenommen, bis zum Haus 100 zu kommen,“ sagt der ehemalige Lehrer und Schulleiter. Danach gab es übrigens Straßennamen.

Enge Kooperation

„Wir“ - das sind neben Reinhold Klumpe die Ur-Hägeraner Josef und Rudolf Tegeler. Auch Werner Döring hat viele Jahre an den Heften mitgearbeitet. Die Autoren sind auf Informationen der Hägeraner Familien angewiesen, über deren Häuser (und auch Familiengeschichten) berichtet hat. „Das hat bisher immer gut geklappt,“ freut sich das Team.

Die Mitgliederversammlung des Heimatvereins bestätigte Reinhold Klumpe einstimmig als 1. Vorsitzenden, zur 2. Vorsitzenden wählte die Versammlung einstimmig Mechtild Neuhaus. Der bisherige 2. Vorsitzende Norbert Bexten wird sich künftig als Kassenwart (einstimmige Wahl) um die Finanzen kümmern. Er übernimmt das Amt von Gerd Grahlmann, der nicht mehr kandidierte. Als 3. Vorsitzende und Schriftführerin wurde Gisela Vogelsang einstimmig bestätigt.

Treu geblieben

Die Mitglieder des Heimatvereins Nienberge trafen sich auch in der Corona-Zeit zu einigen Veranstaltungen. In diesem Jahr sollen nun wirklich alle Termine (darunter das gemütliche Sommerfest und das traditionelle Lambertussingen) stattfinden.

Der Vorstand freut sich insbesondere darüber, dass alle fast 200 Mitglieder dem Verein auch in schwierigen Zeiten die Treue gehalten haben.