Hilfsbereiter Autofahrer bringt 91-Jährigen nach Hause

Dr. Hans-Wilhelm Rhode ist 91 Jahre alt und hat eine Geschichte erlebt, die nicht alltäglich ist. Als er in Münsters Innenstadt vergeblich ein Taxi suchte, half ihm ein völlig unbekannter Mann.

„Er war mein Engel in der Not“, sagt Dr. Hans-Wilhelm Rhode. Der 91-Jährige hat eine Geschichte erlebt, die nicht alltäglich ist, und die für die Hilfsbereitschaft mancher Mitmenschen spricht. Und die zu den guten Nachrichten gehört, die „auch einmal in der Zeitung stehen sollten“, so der Senior.

Alles hatte damit angefangen, dass der Coerder vor einigen Tagen mit dem Bus in die Innenstadt gefahren war, um am Prinzipalmarkt einen Arzttermin wahrzunehmen. Da die Behandlung lange dauerte und anstrengend war, wollte er zurück lieber ein Taxi nehmen. „Ich fühlte mich sehr erschöpft“, erinnert er sich.

„Es war eine schlimme Situation“

Ein Taxi konnte aber wegen des Weihnachtsmarktes nicht zum Prinzipalmarkt beordert werden. So riet man ihm in der Arztpraxis, das kurze Stück bis zum Taxistand an der Klemensstraße zu Fuß zu gehen. Gesagt, getan, Dr. Rhode begab sich zur Klemensstraße, wo ebenfalls wegen des Weihnachtsmarktes großer Rummel herrschte. Ein Taxi jedoch war nicht zu finden.

„Das war eine schlimme Situation“, sagt der alte Herr, der zunächst nicht weiter wusste. In seiner Not winkte er dem nächsten vorbeifahrenden Auto zu – „es war nur ein einziges Auto weit und breit zu sehen“ – und bat den Fahrer, ihn doch zum nächsten Taxistand zu bringen.

Dr. Hans-Wilhelm Rohde Foto: privat

Der Helfer brachte ihn zurück nach Hause

Der Fahrer, ein Marokkaner, der 1994 nach Münster gekommen war, wie sich im späteren Gespräch herausstellte, kam seiner Bitte nach. Nicht nur das.

Der Mann fuhr ihn sogar bis nach Coerde und wollte auf gar keinen Fall eine geldliche Entschädigung annehmen. „Er war meine Rettung“, freut sich der Senior, der so seine persönliche „kleine Weihnachtsgeschichte“ erlebte. Und der sich auf diese Weise noch einmal bei dem hilfsbereiten Mitmenschen bedanken möchte.