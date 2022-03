14-jährige Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Autofahrerin und Beifahrer gesucht: An der Straße Am Klosterwald ist in der vergangenen Woche ein Auto mit einer Fahrradfahrerin zusammengestoßen. Die 14-jährige Radfahrerin wurde leicht verletzt.

Nach einem Unfall an der Straße Am Klosterwald sucht die Polizei zwei Insassen eines Autos.

Nach einem Verkehrsunfall an der Straße Am Klosterwald sucht die Polizei nach einer beteiligten Autofahrerin. Bereits am vergangenen Mittwoch (2. März) ist am Nachmittag gegen 14.45 Uhr ein Auto mit einer 14-jährigen Fahrradfahrerin zusammengestoßen.

Die Münsteranerin war mit dem Fahrrad unterwegs und wollte nach links auf die Max-Winkelmann-Straße abbiegen. Ein Auto kam von rechts aus der Straße Am Klosterwald und erfasste das Hinterrad des Fahrrads. Die 14-Jährige fiel zu Boden und wurde leicht verletzt. Die Fahrerin des Autos und ihr Beifahrer stiegen aus und erkundigten sich kurz nach dem Wohlbefinden des Mädchens. Dann setzten sie ihre Fahrt fort, ohne ihre Personalien anzugeben.

Die Fahrerin soll circa 45 Jahre alt, 1,60 Meter groß und schlank sein. Sie hatte schwarze Haare, trug einen grünen Hoodie, eine grüne Jogginghose und pinken Lippenstift. Der Beifahrer soll wenige braune Haare gehabt haben, trug einen weißen Hoodie mit schwarzen Sprenkeln und roten Streifen und soll größer als die Fahrerin gewesen sein.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251/2750 entgegen.