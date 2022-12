200 Musiker und 50 Messdiener

Nach dreijähriger Pause konnte das Kardinal-von-Galen-Gymnasium wieder gemeinsam als Abschluss des Jahres einen adventlichen Gottesdienst im St.-Paulus-Dom feiern. Neben den Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern nahmen auch in diesem Jahr zahlreiche Eltern, Großeltern und Ehemalige am Gottesdienst teil.

Mehr als 50 Messdienerinnen und Messdiener sowie über 200 Musikerinnen und Musiker sorgten als Mitglieder der Chorklassen, des Orchesters, der „Kleinen vielsaitigen Geigenmusik“ oder als Solisten für eine feierliche und vorweihnachtliche Atmosphäre.

Die Stimme für Frieden und Gerechtigkeit erheben

Schulseelsorger Daniel Mittelstaedt griff in seiner Predigt das Thema des Gottesdienstes, „Sehnsucht und Hoffnung“, auf. Er betonte, dass es auf jeden und jede ankomme, die Stimme für Frieden und Gerechtigkeit zu erheben, um damit „Hoffnungsträger und Segensbringer für die Mitmenschen“ zu sein.

Dabei komme es nicht auf große Gesten an. Auch in kleinen Begegnungen könne Gottes Verheißung und die damit verbundene Hoffnung weitergegeben werden, heißt es in der Pressemitteilung des Gymnasiums.

Unmittelbar vor dem Gottesdienst fand für die Oberstufenschülerinnen und -schüler in der Überwasserkirche eine Einstimmung zum Thema „Hoffnung in diesen besonderen Zeiten“ statt. Der evangelische Religionskurs der Jahrgangsstufe Q2 hatte dazu Gebete formuliert. Der Hoffnung wurde symbolisch Ausdruck verliehen, indem Lichter entzündet wurden.