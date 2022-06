„Abi looking for freedom“ war Motto

Die Abiturientinnen und Abiturienten des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums nahmen jetzt bei der feierlichen Verabschiedung auf dem Außensportgelände der Schule ihr Abiturzeugnis in Empfang.

Im ökumenischen Gottesdienst betonte Pfarrer Klaus Maiwald in seiner Predigt, wie wichtig es sei, die eigene Hoffnung und Überzeugung zu leben und weiterzugeben. „Egal wohin wir kommen, es wird immer Leute geben, die ein bisschen so denken wie wir.“ So könne man auf das wichtige, tragfähige Netz bauen, um glaubhaft zu leben und so die Welt gemeinsam besser zu machen.

Impulsfragen

Dass sie mit Hoffnung und voller Zuversicht in die Zukunft schauen und sich auf sie freuen, bestätigten laut einer Pressemitteilung alle Absolventen, indem sie wörtlich zu Impulsfragen von Schulseelsorger Daniel Mittelstaedt Stellung bezogen. Abschließend forderte Abiturientin Elisa Feeken auch auf loszulassen, zu vertrauen und zu hinterfragen: „Gib dich nicht mit einem ,Ok’ zufrieden.“

„Herausfordernde Zeiten“ seien die letzten Jahre gewesen, und solche würden auch in Zukunft auf die Abiturientinnen und Abiturienten warten, hob Schulleiter Dr. Hein Zopes hervor. Er sei sicher, dass diese Stufe zukünftige Herausforderungen meistern werde. „Setzen Sie Gelerntes, Ihre Kompetenz, Kraft und Mut ein, übernehmen Sie Verantwortung für eine Welt, in der nicht nur Macht gilt, sondern Recht und Gerechtigkeit.“

„Aktueller geht’s nicht“

Elternvertreterin Anke Heitplatz nahm das Motto „Abi looking for freedom“ in den Blick: „Aktueller geht’s nicht“, nicht nur hinsichtlich der Weltpolitik. Gerade auch die Abiturientinnen und Abiturienten sehnten sich nach Freiheit und befänden sich an einem Punkt, an dem es hinaus ins Leben gehe. Dies sollten sie als Chance begreifen.

Sie entließen eine Stufe, die beeindruckend „solidarisch, mit Ausdauer und Geduld, Vernunft sowie Lebensfreude“ allen Einschränkungen und Herausforderungen begegnet sei, betonten die Stufenleiter Christiane Ditz und Frank Bennemann in ihren Grußworten.

Gemeinsame Erlebnisse

Gemeinsame Erlebnisse der Schullaufbahn ließen die Stufensprecher Tobias Keßelmann und Maximilian Lenz Revue passieren. Deutlich wurde, wie die Stufe in den letzten Jahren immer mehr zusammengewachsen ist.

Musikalisch gestaltet und begleitet wurden die Feierlichkeiten von der Stufenband der Abiturientia.