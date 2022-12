Adventslichter mit dem Hiltruper „48165“-Logo

Die Stadtteiloffensive Hiltrup hatte aufgrund der Energiekrise in diesem Jahr beschlossen, die Adventsbeleuchtung auf der Marktallee und am Osttor nicht anzubringen. „Auch wenn unsere Sterne mit günstigen LED-Leuchtmitteln versehen sind und wenig Strom fressen, haben wir uns zu diesem Schritt entschieden“, erklärt Jan Kaven, Vorsitzender der Stadtteiloffensive, in einer Pressemitteilung.

Etwas Licht nach Hause tragen

Die Entscheidung sei der Stadtteiloffensive nicht leichtgefallen, denn die Sterne in Hiltrup würden seit Jahren eine schöne adventliche Stimmung in den Stadtteil bringen.

Da sich im Planungsteam der Adventsbeleuchtung alle einig waren, dass Licht in die Adventszeit gehört, musste eine andere Idee her: So ließ die Stadtteiloffensive Adventslichter mit dem „48165“-Logo herstellen, die auf dem Nikolausfest am 10. Dezember auf dem St.-Clemens-Kirchplatz an Hiltruper Familien ausgegeben werden sollen. „Wir freuen uns, dass wir als Verein die Lichter bei der Nikolausfeier der KGH verteilen können“, so Kaven.

Stephan Beermann von der Dr. Beermann WP Partner GmbH gefiel die Idee so gut, dass er die Kosten übernimmt: „Da sind wir gern als Unterstützer dabei. Natürlich fehlen auch uns die Sterne auf der Marktallee in diesem Jahr, aber so können wir etwas Licht in die Häuser tragen.“