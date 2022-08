CDU kritisiert das Tagen hinter verschlossenen Türen

Münster-Hiltrup

Der Ältestenratssitzung befasst sich am Donnerstag mit der Sanierung des Bühnenbodens in der Stadthalle und mit einer Vielzahl an Themen, die zuletzt in der Hiltruper Lokalpolitik liegen geblieben sind. Die CDU kritisiert das Verfahren.

Von Michael Grottendieck