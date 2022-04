Alfredo erhält großzügige Spende

Wohl dem, der in Pandemie-Zeiten auf Unterstützung bauen kann. Wenn die laufenden Kosten bleiben, die Einnahmen aber wegbrechen, gerät man schnell in finanzielle Schieflage. Der Jugendcircus Alfredo macht nun die Erfahrung: Wer anderen eine Freude bereitet, der bekommt manchmal etwas zurück.

Die Artisten und Helfer um Zirkusdirektor Thomas Egbers dürfen sich über eine großzügige Spende freuen. Michael Eßer vom Vereinsvorstand „Provinzialer helfen“ erklärt: „So ein Zirkus darf nicht von der Bildfläche verschwinden.“

Unterstützung bei den laufenden Kosten

Mit seinen eigenen Kindern sei er wiederholt Gast im Hiltruper Weihnachtscircus gewesen, erzählt der Wolbecker. Nachdem er zu Beginn des Jahres in unserer Zeitung einen Artikel über den Jugendcircus Alfredo gelesen hatte, setzte er sich mit Thomas Egbers in Verbindung. Er erkundigte sich nach den laufenden Kosten, die der Zirkus zu stemmen hat. Der Vereinsvorstand „Provinzialer helfen“ beschloss daraufhin, dem Zirkus mit 6000 Euro unter die Arme zu greifen. Der gemeinnützige Verein „Provinzialer helfen“ unterstützt jährlich rund 100 soziale und gemeinnützige Projekte. „Wir hoffen, dass alle noch lange Freude an Aktivitäten des Zirkus haben werden“, erklärte Eßer bei der Übergabe der Spende.