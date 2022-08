Alles zu Versorgung, Pflege und Betreuung

Der Arbeitskreis „Älter werden in Hiltrup, Amelsbüren, Berg-Fidel“ hat für Freitag (19. August) einen Aktionstag vorbereitet, bei dem sich alles um das große Thema Pflege im Alter dreht.

Aktionstag „Älter werden in Hiltrup“

Zu allen Fragen rund um das Thema Pflege können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger beim Aktionstag des Arbeitskreises „Älter werden in Hiltrup, Amelsbüren, Berg-Fidel“ am Freitag (19. August) von 15 bis 18 Uhr im Pfarrzentrum St. Clemens informieren.

Wenn Familienmitglieder schwer erkrankt sind und pflegebedürftig werden, stehen Angehörige vor einer großen Herausforderung. Die Veranstaltung greift Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven rund um die Versorgung, Pflege und Betreuung auf.

Mit Fachleuten ins Gespräch kommen

Die Moderatorinnen des Arbeitskreises Oda Strack-Fühner von der Awo und Margarete Bollrath von der Caritas freuen sich über die große Beteiligung der Mitglieder des Arbeitskreises und die Zusagen fachkundiger Referenten. Sie beantworten Fragen zur Demenz, die Situation pflegender Angehöriger, die Finanzierung der Pflege oder Möglichkeiten der Tagespflege.

Auch über notwendige werdende Veränderungen in der Wohnung anstehen oder über erforderliche Umzüge können sich die Besucher an Infoständen informieren und mit Fachleuten ins Gespräch kommen. In der Cafeteria ist für das leibliche Wohl gesorgt.